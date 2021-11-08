Аспирант биофака МГУ и девушка найдены мёртвыми в квартире в Москве

В Москве найдены мёртвыми аспирант биологического факультета МГУ и девушка. Их тела обнаружены в квартире дома на Большой Академической улице. Предположительно, речь идёт о суициде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В квартире дома на Большой Академической на кровати были обнаружены два трупа: молодого человека 1998 года рождения, уроженца Казани, и девушки 2001 года рождения, уроженки Омска, — сообщил осведомлённый источник.

По словам собеседника агентства, ранее в полицию обратился отец молодого человека, который сообщил, что сын прислал ему сообщение о том, что решил «не продолжать жизнь».

Известно, что погибший молодой человек учился в аспирантуре биологического факультета МГУ и зарабатывал на жизнь преподавательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Австрии в 2022 году разрешат неизлечимо больным воспользоваться ассистированным суицидом. Это вид самоубийства, совершаемый с использованием помощи другого человека. В данном случае предполагается предоставление специального препарата, приводящего к смерти.