Артиллеристы ЦВО обстреляли нефтяную скважину и потушили пожар на ней

https://static.news.ru/photo/8b9f49ac-a8b3-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Global Look Press

Работа артиллеристов ЦВО помогла ликвидировать пожар, возникший на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области.

Выстрелами из артиллерийского орудия, выполненными военнослужащими Центрального военного округа с ювелирной точностью, срезана фонтанная арматура горящей скважины с минимально возможного расстояния в 180 метров в ночных условиях, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ЦВО.

Благодаря работе артиллеристов стало возможной установка противовыбросового оборудования для герметизации скважины и ликвидации возгорания. В пресс-службе предприятия ООО «Тихоокеанский терминал» отметили, что без применения военной техники справиться с пожаром было невозможно.

Возгорание на скважине возникло 30 мая. Оно было вызвано разгерметизацией соединительного шланга и выбросом нефтегазовой смеси на распределительную коробку. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнения территории и водных объектов нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что произошёл пожар на нефтяной скважине в Новосергиевском районе Оренбургской области. На его ликвидацию потребовалось около двух часов. После этого скважина была законсервирована.