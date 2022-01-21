Американский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. Это произошло в пятницу, 21 января, в Лос-Анджелесе. В результате происшествия один человек пострадал. Об этом сообщил портал TMZ.

По информации портала, Шварценеггер находился за рулём внедорожника GMC Yukon, когда столкнулся с красным Touota Prius. Это произошло около 17:00 по местному времени (04:00 22 января по Москве) в нескольких километрах от дома знаменитости. От удара автомобиль актёра перевернулся и оказался на крыше легковушки.

Во внедорожнике Арнольда сработали подушки безопасности, по имеющимся данным, он не пострадал. Женщина. находившаяся за рулём Prius, была госпитализирована.

Причины происшствия не приводятся.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер смог добиться официального развода с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств. Бракоразводный процесс затянулся из-за «отсутствия мотивации» и сложности в урегулировании споров о разделе имущества.