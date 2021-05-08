«Арктический» танк угодил в ДТП в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/e98e237c-b171-11eb-be78-96000091f725_660.jpg Фото: Подслушано Хабаровск/vk.com

Возвращавшийся с парада Победы танк Т-80БВМ в Хабаровске врезался в светофор в результате неуправляемого заноса. Очевидица запечатлела инцидент на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Подъём».

Танк был выкрашен в арктический камуфляж. Светофор после столкновения устоял, находившиеся рядом пешеходы успели отбежать и в результате ДТП никто не пострадал. Боевая машина практически сразу продолжила движение. Снявшая видео женщина предположила, что причиной случившегося стала скользкая после дождя дорога.

9 мая в Кемерово во время проведения парада Победы загорелась военная машина. Военнослужащие заметили возгорание и пытались его потушить. На это время военный грузовик пришлось остановить. Молодые люди использовали огнетушитель, но в итоге сбили пламя обычной тряпкой. Очевидцы событий отметили, что, вероятно, военная машина просто не выдержала нагрузки во время торжественного шествия.