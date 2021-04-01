Арестованный в Москве за крупную взятку налоговый инспектор признал вину

https://static.news.ru/photo/cd96e11c-9309-11eb-b2d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инспектор отдела оперативного контроля ИФНС № 10 Мурат Мурадов, которого арестовали за взятку в почти 1 млн рублей, признал свою вину.

После предъявления Мурадову обвинения в получении взятки в размере 948 тысяч рублей чиновник дал признательные показания и заявил о признании вины, — рассказал журналистам ТАСС источник.

29 марта силовики задержали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ). По этому делу также проходит находящийся под домашним арестом предприниматель Даниил Мартинсон. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере.

Как писал NEWS.ru, в офисах консалтинговой компании «Бизнес-гарант», которая оказывает налоговые консультации, прошли обыски. Силовики подозревают, что фирма причастна к крупному мошенничеству с НДС. Вероятно, создавались условия для уклонения клиентов от уплаты налогов. Обыски состоялись в офисах в Татарстане, Ульяновской и Самарской областях.

В январе и феврале этого года в России выросло на 11,8% количество коррупционных преступлений. Около половины из них — это взяточничество. В сравнении с 2020 годом общее число преступлений коррупционной направленности увеличилось с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи. В топ-3 регионов, где было выявлено наибольшее число фактов мелкого взяточничества, вошли Башкирия, Москва и Краснодарский край.