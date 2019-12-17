Переславский районный суд взял под арест бывшего депутата местной городской думы Владимира Корнилова в Ярославской области. Бывшего народного избранника подозревают в убийстве.
Под стражей Владимир Корнилов будет находиться до 16 февраля 2020 года. По версии следствия, 14 декабря 53-летний депутат выпивал со своим 60-летним приятелем, поссорился с ним, избил и задушил. Корнилова исключили из партии «Единая Россия», лишили депутатского мандата,
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елена Маханек была задержана сотрудниками ФСБ. Парламентария подозревают в причастности к крупному мошенничеству, в ходе которого у дочерней структуры «Газпрома» было похищено более 20 млн рублей.
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