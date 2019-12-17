https://static.news.ru/photo/8c94a99c-2118-11ea-8f33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Переславский районный суд взял под арест бывшего депутата местной городской думы Владимира Корнилова в Ярославской области. Бывшего народного избранника подозревают в убийстве.

Под стражей Владимир Корнилов будет находиться до 16 февраля 2020 года. По версии следствия, 14 декабря 53-летний депутат выпивал со своим 60-летним приятелем, поссорился с ним, избил и задушил. Корнилова исключили из партии «Единая Россия», лишили депутатского мандата, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елена Маханек была задержана сотрудниками ФСБ. Парламентария подозревают в причастности к крупному мошенничеству, в ходе которого у дочерней структуры «Газпрома» было похищено более 20 млн рублей.