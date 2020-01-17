https://static.news.ru/photo/b8144c54-39cc-11ea-bf94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный районный суд Новокузнецка арестовал мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда. Подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 марта, — сообщил источник «Интерфакса».

Инцидент произошёл 16 января. Как писал NEWS.ru, стрельбу устроил 45-летний мужчина, имевший при себе ружьё. В результате были ранены два человека — судебный пристав и 43-летняя женщина-свидетель. Пристав скончался в машине скорой помощи. Женщина госпитализирована, её состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее NEWS.ru писал, что по факту стрельбы СК возбудил уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Покушение на убийство двух лиц».