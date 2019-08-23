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Третий полицейский, обвиняемый в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки арестован на Урале до 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трёх дней, — сказали в суде РБК .

Инцидент произошёл в ночь на 18 августа. По данным следствия, полицейские надругались над дознавателем отдела МВД России по Уфимскому району в УАЗике.

Ранее News.ru писал, что суд Екатеринбурга отправил под домашний арест одного из полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки.