https://static.news.ru/photo/9303d8fe-21bb-11ea-8cae-fa163e074e61_660.jpg Ренат Загиров Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Суд арестовал Рената Загирова, четвёртого фигуранта дела экс-сенатора Рауфа Арашукова. Басманный суд отправил Загирова в СИЗО, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда. Обвиняемый работает в компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» инженером-метрологом.

Суд постановил избрать Загирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 17 февраля 2020 года, — постановила судья.

Загиров подозревается в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и в растрате в особо крупном размере (ч.3 статьи 210 УК РФ, и ч.4 статьи 160 УК РФ).

По словам следователя, он обеспечивал сокрытие реальных показаний счётчиков природного газа и таким образом обеспечивал безучетное потребление природного газа. По подсчётам следователей, из-за действий Загирова было потрачено более четырёх млн кубических метров газа, а сумма ущерба составила 40 млн рублей.

Сторона защиты просила о мере пресечения в виде домашнего ареста: у Загирова троё маленьких детей и есть родственники в Москве, у которых он мог бы остановится в период расследования.

Также 18 декабря под стражу были взяты ещё двое фигурантов — Игорь Дубинин и Сергей Шосткин. Они останутся под стражей также, как и последний фигурант до 17 февраля 2020 года. Накануне 17 декабря Басманный суд отправил под арест первого участника «новой четвёрки» в рамках этого дела — Юрия Акулинича. Он также останется под стражей до февраля 2020 года.

Сам Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Ранее NEWS.ru писал, что Рауф Арашуков назвал заказчиков своего дела.