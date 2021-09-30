Арендодатель рассказал, как узнал об убийстве квартиранток под Оренбургом

Хозяин квартиры, которую арендовали студентки, убитые в Гае Оренбургской области, прокомментировал трагедию. Мужчина заявил, что узнал о случившемся из новостей, передаёт телеканал «Звезда».

Прочитал на сайте, я подумал, позвонил соседке, просто там написано — последний подъезд и три девочки, подумал, вот, наверное, они, — сказал он.

Мужчина отметил, что студентки проживали по данному адресу второй год, но ни разу не виделись с ним. Вопросами аренды занималась мать одной из девушек.

Тела девушек 17, 18 и 19 лет были найдены в квартире и во дворе жилого дома в городе Гае Оренбургской области после тушения пожара. Все девушки были уроженками Башкирии, а в регион приехали для учёбы в медицинском колледже.

Ранее в СМИ появились сообщения о первом подозреваемом. Им оказался 18-летний Анвар С., который состоял в отношениях с одной из погибших. Позже к подозреваемым причислили брата Анвара С., 23-летнего Ильнара.

Братья заявили о своей непричастности к делу, в момент преступления они находились в Уфе, в 600 километрах от места происшествия. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе управления Следственного комитета по Оренбургской области, подозреваемых в убийстве пока нет, следствие отрабатывает несколько версий.