Апелляция длиной в месяц: что происходит в суде по делу «Сети»

Апелляционный военный суд продолжает рассматривать заявление на пересмотр приговора семерым фигурантам дела «Сети» (запрещённой в России организации). Со 2 сентября — вплоть до сегодняшнего дня выступали осуждённые и их адвокаты, они излагали свои доводы, объясняли, почему не согласны с приговором. Сегодня суд перешёл непосредственно к рассмотрению сути апелляционной жалобы. Как прошло заседание — в материале NEWS.ru.

Мы следили за текстовой трансляцией Telegram-канала Sota.Vision.

Стоит напомнить, что рассмотрение апелляции проходит довольно необычным образом: фигуранты с защитниками находятся в здании Пензенского областного суда, тройка судей слушает их по видеосвязи из Апелляционного военного суда, который расположен в подмосковном военном городке Власиха.

Фигуранты и их защитники по очереди просили исследовать доказательства, которыми, по их мнению, пренебрёг суд первой инстанции, не дав им оценку в приговоре, или те, которые не были вовсе исследованы.

Так, Дмитрий Пчелинцев напомнил про то, что в журнале посещений СИЗО не указаны визиты оперативников ФСБ Шепелева и Токарева. По словам Пчелинцева, они приходили, чтобы выбивать показания с помощью физического и морального давления. Он попросил пересмотреть заявление сотрудников о том, что они к нему не приходили.

Его адвокат Ольга Маркеева указала на множество недочётов в протоколах заседаний в Приволжском окружном военном суде. Например, она утверждала, что показания свидетеля Зорина 27, 28 и 29 мая 2019 года в значительном объёме не вошли в протокол. Также она упомянула свидетелей Рожина, Абдрахманова, Шульгина, Уварова, Филинкова — их показания в протоколах были отражены некорректно. Все эти свидетельства она просила огласить заново или прослушать аудиозапись заседания.

Кроме того, она ходатайствовала об исследовании показаний фигурантов петербургской ячейки «Сети»: они подтверждают, что оперативники приходили к Пчелинцеву в обход журнала посещений.

Также Маркеева попросила исследовать заключение судебной экспертизы, которое она получила через десять дней после приговора. Она считает эту экспертизу прямым доказательством невиновности своего подзащитного.

Александр Гальперин/РИА Новости

Далее выступили остальные фигуранты и их защитники. Большинство из осуждённых дали возможность своим адвокатам высказаться за них.

Защитник Ильи Шакурского Сергей Моргунов попросил огласить протокол осмотра ноутбука Lenovo, который был изъят у его подзащитного. По его словам, многие файлы на втором ноутбуке Toshiba были созданы, начиная с момента задержания его подзащитного до непосредственного его исследования на улики. Он ходатайствует о новой экспертизе ноутбуков, чтобы узнать, когда и какие изменения вносились в документы. Моргунов хочет, чтобы экспертизу провели за пределами Пензенской и Самарской областей: Пенза — непосредственное место действия вменяемого преступления, а Самара — месторасположение Приволжского окружного военного суда.

Другой фигурант дела Андрей Чернов попросил суд переслушать аудиозаписи некоторых заседаний, которые бы подтвердили, что протоколы содержат искажённые ответы на вопросы обвинения. Однако судья прервал Чернова и заявил, что суд уже рассмотрел все замечания, которые он направил ранее. Выяснилось, что они удовлетворены частично: суд признал, что часть из них написана непрофессионально и искажает действительные ответы Андрея во время судебного следствия.

Адвокат Чернова Станислав Фоменко пояснил NEWS.ru, что речь идёт о суде первой инстанции — то есть Приволжский окружной военный суд, который первоначально рассматривал дело «Сети» признал за собой ошибки по крайней мере в составлении некоторых протоколов заседаний. Фоменко рассказывает, что свои замечания его доверитель направил из СИЗО до начала рассмотрения дела в апелляции. Однако на первом заседании суд заявил, что не получал никаких замечаний Чернова. Тогда фигурант и его защитник просили истребовать из СИЗО номер исходящей корреспонденции с замечаниями, а позже просили истребовать у суда первой инстанции аудиопротоколы заседаний, из которых бы стало понятно, что письменный протокол исказил показания Чернова. Однако всего этого не понадобилось — сегодня выяснилось, что все замечания дошли до Приволжского суда, резюмирует адвокат.

Прокурор в свою очередь оказался не готов выступить со своей позицией сразу: ходатайств защиты было заявлено очень много, и ему нужно время для качественной подготовки и выражения своей позиции. Он попросил отложить заседание.

Суд продолжится в 13 часов 30 сентября.

По словам адвоката Фоменко, продолжительность рассмотрения апелляций зависит от того, удовлетворит ли суд ходатайства о проведении экспертиз. Если да, то в процессе может наступить пауза на несколько недель, и по сути, уголовное дело тоже будет приостановлено.

ФСБ возбудила уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению следователей ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ячейки сообщества находились в Пензе, Санкт-Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые фигуранты на суде заявили, что дали признательные показания под пытками сотрудников ФСБ, и отказались от них.

В феврале 2020 года фигуранты пензенской ячейки «Сети» были приговорены к срокам от шести до 18 лет колонии. Самое суровое наказание у Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского — они получили 18 и 16 лет колонии строго режима соответственно. Максима Иванкина осудили на 13 лет, Андрея Чернова — на 14, Михаила Кулькова — на 10 лет колонии строгого режима. Самые мягкие приговоры у Василия Куксова и Армана Сагынбаева: девять и шесть лет колонии общего режима. Оба заболели в СИЗО туберкулёзом.