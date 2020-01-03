Вандалы осквернили мечеть в городе Брно на юго-востоке Чешской Республики.
Инцидент произошёл вечером 3 января. Неизвестные нанесли на здание надпись, в которой говорится об угрозе убийством за распространение ислама в стране,
В данное время ведётся поиск злоумышленников. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения, собирают свидетельства очевидцев.
В Брно мечеть действует с 1998 года. Она несколько раз подвергалась осквернению — в окна кидали камни, на стенах здания появлялись оскорбительные для мусульман надписи.
Ранее NEWS.ru писал, что памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему на территории Киева был изуродован. Вандалы расписали монумент свастикой. Монумент располагается в непосредственной близости от Центральной синагоги столицы Украины.
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