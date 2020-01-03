https://static.news.ru/photo/db83fcf0-2ef7-11ea-abe4-fa163e074e61_660.jpg Мечеть в Брно Фото: Ballon Mierny Otto/CTK/Global Look Press

Вандалы осквернили мечеть в городе Брно на юго-востоке Чешской Республики.

Инцидент произошёл вечером 3 января. Неизвестные нанесли на здание надпись, в которой говорится об угрозе убийством за распространение ислама в стране, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя местной полиции Богумила Малашека.

В данное время ведётся поиск злоумышленников. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения, собирают свидетельства очевидцев.

В Брно мечеть действует с 1998 года. Она несколько раз подвергалась осквернению — в окна кидали камни, на стенах здания появлялись оскорбительные для мусульман надписи.

Ранее NEWS.ru писал, что памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему на территории Киева был изуродован. Вандалы расписали монумент свастикой. Монумент располагается в непосредственной близости от Центральной синагоги столицы Украины.