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Столичные полицейские задержали группу из шести мужчин, которые подозреваются в обстрелах автосалона и поджоге 10 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Столичные полицейские задержали группу из шести мужчин, которые подозреваются в обстрелах автосалона и поджоге 10 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС. Злоумышленники в ночное время подъехали к автосалону, расположенному на юго-востоке...