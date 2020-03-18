https://static.news.ru/photo/933914d0-68e0-11ea-a70d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Во вторник, 17 марта, сотрудники более 600 объектов на территории Москвы получили анонимные сообщения о минировании. Сведениями об угрозах с журналистами поделился знакомый с ситуацией источник.
Анонимы «заминировали» почти 100 образовательных учреждений, примерно 200 торговых объектов и все 232 станции столичного метрополитена. Также злоумышленники угрожали 15 районным судам, 80 мостам и Храму Христа Спасителя.
Эвакуация была минимальной, около 1,5 тыс. человек. Ни одна угроза не подтвердилась, — приводитслова источника «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, 16 марта сотрудники аэропорта Шереметьево получилина электронную почту сообщение о минировании самолёта, который следовал из Москвы в Челябинск. Это уже пятое подобное сообщение.