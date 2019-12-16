https://static.news.ru/photo/7ab837be-1fdf-11ea-b090-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Письма о минировании вновь поступили в суды и вузы Санкт-Петербурга. В общей сложности «анонимки» получили три районных суда и 12 учебных учреждений.

По данным объединённой пресс-службы судов города, сотрудники правоохранительных органов уже проверили ряд зданий — опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено, передаёт « Интерфакс ».

Ранее NEWS.ru писал, что десятки сообщений о бомбах, якобы заложенных в различных объектах инфраструктуры, получили правоохранительные органы Санкт-Петербурга. В разных районах города были «заминированы» более 20 станций метро, 24 больницы и около 60 школ.