https://static.news.ru/photo/9e74f124-3c36-11ea-8326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, четыре подмосковных торговых центра и все столичные вокзалы проверяют после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом NEWS.ru сообщили в экстренных службах.

Анонимные письма о «минировании» поступили по электронной почте. Оперативники сейчас проверяют все московские вокзалы и аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Кроме этого письма поступили в ТЦ «Рио» в Коломне, ТЦ «Вегас» и «Чайна таун» в Ленинском городском округе и ТЦ «Мега Белая дача» в Котельниках.

С ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах проводятся эвакуации госучреждений из-за сообщений о якобы заложенной в них взрывчатке. Волна «минирований» затронула также торговые центры, школы и вузы. После проверок ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Как писал NEWS.ru, ранее проверки после сообщений об угрозе взрыва начались в двух детских садах столицы.