Ангар для кабинок канатной дороги загорелся на Эльбрусе

Пожар в ангаре обводной станции для стоянки кабинок канатной дороги случился ночью с 9 на 10 января на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Его потушили в пять часов утра, использовав силы МЧС, сообщает издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Площадь пожара на поляне Азау составила 300 квадратных метров, пострадавших нет.

Сигнал о происшествии поступил 10 января в 1:23. К тушению привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 31 человека и семи единиц техники. В 05:04 пожар был ликвидирован, — заявили в пресс-службе МЧС.

Также в пресс-службе сообщили, что загорелась внутренняя отделка помещения. В данный момент ведётся проверка деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, из здания эвакуировали 48 человек.

Возможной причиной возгорания назвали короткое замыкание электропроводки. Прокуратура Кузбасса начала проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер.