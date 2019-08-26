https://static.news.ru/photo/38e9fdfe-c8af-11e9-9a7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое полицейских в Анапе стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в интимной связи с несовершеннолетней.

Инцидент произошёл в ночь на 26 августа. На одном из пляжей сотрудники патрульно-постовой службы подошли к 17-летней девушке, которая находилась в компании совершеннолетнего молодого человека. С помощью шантажа и угроз привлечь к административной ответственности они принудили её к интимной близости, сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Сейчас идёт проверка всех обстоятельств произошедшего. Если вина стражей правопорядка будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал News.ru, нетрезвый молодой человек за рулём легкового автомобиля не ответил на просьбу сотрудника ДПС предъявить документы и прокатил его на капоте машины.