Анапа, Краснодар и Сочи остались без света из-за штормового ветра

Девять населённых пунктов в Краснодарском крае остались без света из-за разбушевавшейся стихии. Без электроэнергии остаются более 5,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По состоянию на 22:00 (мск) <...> остаются без электроэнергии девять населённых пунктов в пяти муниципальных образованиях Краснодарского края (г. Анапа, г. Краснодар, г. Сочи, Гулькевичский и Северский районы). Без электроснабжения 5596 человек, — говорится в сообщении экстренной службы.

Всего на Кубани без света остаются 27 тысяч человек. По информации компании «Россети Краснодарский край», к вечеру энергетики восстановили большую часть повреждённых сетей в Краснодарском крае и Адыгее. На данный момент говорится о восстановлении подачи электричества для 90% потребителей.

В регионе действуют четыре экстренных предупреждения: по формированию смерчей, волнению моря, лавиноопасности в Сочи, сильным осадкам на всей территории края. Порывы ветра могут достигать в регионе до 20 м/с.

Ранее в Республике Крым метеослужбы зафиксировали ветер со скоростью более 40 м/с. Этот показатель стал рекордным за десятилетие.