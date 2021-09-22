Ан-26 мог разбиться в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском

Самолёт Ан-26, пропавший около Хабаровска, мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике, поскольку его маршрут пролегал над ним. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в авиационных службах.

Маршрут самолёта пролегал над заповедником, в котором высота сопок составляет почти 1000 метров. Самолёт мог столкнуться с одной из них, — сказал собеседник агентства.

Пилоты перестали выходить на связь в 38 километрах от хабаровского аэропорта. На борту находятся шесть человек. Самолёт выполнял технический полёт. На поиски вылетел вертолёт Ми-8.

При этом Telegram-канал «112» приводит слова очевидца падения самолёта Владимира Тараненко. Он заявил, что около 22:00 по местному времени Ан-26 пронёсся на бреющем полёте прямо над его домом на очень низкой высоте в сторону населённого пункта Тополево.

Настолько низко шёл, что мог вышки связи задеть. Я ещё подумал, нельзя так летать, разобьётся. Позвонил в 112. А тут в новостях узнал — воткнулся в сопку в заповеднике, — заявил очевидец.

Ранее сообщалось, что в настоящее время ведутся поиски самолёта. Спасательная операция осложнена непогодой и тёмным временем суток.