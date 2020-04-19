Происшествия

Амурскую область затягивает дымом от пожаров в Китае

04:49, 19 апреля 2020 63
Фото: pixabay.com

Пришедший на территорию Амурской области циклон принёс с собой дым палов из КНР.

Спутники зафиксировали множество точек, связанных с поджиганием травы на полях. Дым несёт на территорию России южным ветром. Запах гари чувствуется на юге и в центре Амурской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра лесхоза и пожарной безопасности региона Алексея Венглинского.

Как писал NEWS.ru ранее, пять населённых пунктов в Житомирской области пострадали от пожаров, из них удалось спасти 45 зданий, 39 — сгорели. Возгорания тушили в Островах, Личманах, а также Средней, Нижней и Верхней Руднях.

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