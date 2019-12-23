Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Военный США погиб при боевых действиях в Афганистане, сообщили представители американской армии.

Подробности гибели военнослужащего и его имя не сообщаются, пока о смерти не уведомлены его родственники, отмечает Reuters.

Ответственность за гибель американца взяло на себя запрещённое на территории России радикальное движение «Талибан».

В Афганистане в рамках возглавляемой США миссии НАТО находятся порядка 20 тысяч иностранных военнослужащих, в основном, граждан Штатов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Афганистане при падении вертолёта погибли двое военнослужащих США. Американский лидер Дональд Трамп и его супруга Мелания посетили базу Военно-воздушных сил Довер в штате Мерилэнд, куда прибыли тела погибших.

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