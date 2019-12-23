Военный США погиб при боевых действиях в Афганистане, сообщили представители американской армии.
Подробности гибели военнослужащего и его имя не сообщаются, пока о смерти не уведомлены его родственники,
American Service Member Is Killed in Afghanistan— Thomas Gibbons-Neff (@Tmgneff)
https://t.co/VvYtNvW7EX December 23, 2019
Ответственность за гибель американца взяло на себя запрещённое на территории России радикальное движение «Талибан».
В Афганистане в рамках возглавляемой США миссии НАТО находятся порядка 20 тысяч иностранных военнослужащих, в основном, граждан Штатов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Афганистане при падении вертолёта погибли двое военнослужащих США. Американский лидер Дональд Трамп и его супруга Мелания посетили базу Военно-воздушных сил Довер в штате Мерилэнд, куда прибыли тела погибших.
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