https://static.news.ru/photo/af93ba74-2545-11ea-82c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Военный США погиб при боевых действиях в Афганистане, сообщили представители американской армии.

Подробности гибели военнослужащего и его имя не сообщаются, пока о смерти не уведомлены его родственники, отмечает Reuters.

American Service Member Is Killed in Afghanistan https://t.co/VvYtNvW7EX — Thomas Gibbons-Neff (@Tmgneff) December 23, 2019

Ответственность за гибель американца взяло на себя запрещённое на территории России радикальное движение «Талибан».

В Афганистане в рамках возглавляемой США миссии НАТО находятся порядка 20 тысяч иностранных военнослужащих, в основном, граждан Штатов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Афганистане при падении вертолёта погибли двое военнослужащих США. Американский лидер Дональд Трамп и его супруга Мелания посетили базу Военно-воздушных сил Довер в штате Мерилэнд, куда прибыли тела погибших.