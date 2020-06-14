Американский истребитель F-15 упал в Северное море

Фото: US Navy/Global Look Press

Подросток, планировавший вооружённое нападение на школу в Волгограде, установил на обои рабочего стола портрет керченского стрелка Владислава Рослякова. Это можно увидеть на кадрах обыска, который силовики провели в квартире школьника.

В какой-то момент в объектив камеры попадает монитор личного компьютера задержанного. На нём видно изображение молодого человека с ружьём в майке с надписью «Ненависть». Именно в такой майке Владислав Росляков...