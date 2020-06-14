Происшествия

Американский истребитель F-15 упал в Северное море

13:10, 15 июня 2020 11
Фото: US Navy/Global Look Press

Американский истребитель F-15 потерпел крушение в Северном море. Он упал у побережья английского графства Йоркшир.

Как сообщает ТАСС, на месте ЧП ведётся поисково-спасательная операция. Информация о пострадавших пока не приводится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ сообщило о падении сверхзвукового истребителя Су-27. Самолёт потерпел крушение в акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии. ЧП произошло при плановом полёте. На поиск лётчика были направлены гражданские суда, противолодочный корабль и самолёты Ан-26 и Ми-8. Спустя двое суток российские военные сообщили, что сворачивают поисковую операцию.

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