Американский истребитель F-15 упал в Северное море

Американский истребитель F-15 потерпел крушение в Северном море. Он упал у побережья английского графства Йоркшир.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ сообщило о падении сверхзвукового истребителя Су-27. Самолёт потерпел крушение в акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии. ЧП произошло при плановом полёте. На поиск лётчика были направлены гражданские суда, противолодочный корабль и самолёты Ан-26 и Ми-8. Спустя двое суток российские военные сообщили, что сворачивают поисковую операцию.
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