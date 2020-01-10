В Аравийском море эсминец США пересёк курс российского корабля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что американский экипаж действовал непрофессионально, так как конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 года предусматривает в подобных ситуациях пропуск судна кораблём, имеющим помеху справа.
Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося впереди российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса, — говорится в сообщении.
В Минобороны выразили уверенность что американское судно сознательно нарушило международные нормы безопасности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
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