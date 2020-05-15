Американский актёр покончил с собой после покушения на экс-подругу

https://static.news.ru/photo/f6d66874-9b41-11ea-8d77-fa163e074e61_660.jpg Хаген Миллс Фото: imdb.com

Американский актёр Хаген Миллс свёл счёты с жизнью после покушения на мать своей дочери. Инцидент произошёл в штате Кентукки вечером 19 мая.

29-летний Миллс, известный по комедийному телесериалу «Баскетс», пришёл в дом к своей бывшей подруге. 34-летней Эрики Прайс не было дома, поэтому актёр взял в заложники общую дочь и её бабушку. Когда женщина вернулась домой, Миллс ранил её в руку и грудь, а после покончил с собой. Пострадавшая была госпитализирована, её состояние врачи оценивают как стабильное, сообщает USA Today.

Актёр не нанёс физического вреда дочери и маме Прайс. Мотив Миллса правоохранителям неизвестен.

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