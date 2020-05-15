Американский актёр покончил с собой после покушения на экс-подругу

Американский актёр Хаген Миллс свёл счёты с жизнью после покушения на мать своей дочери. Инцидент произошёл в штате Кентукки вечером 19 мая.
29-летний Миллс, известный по комедийному телесериалу «Баскетс», пришёл в дом к своей бывшей подруге. 34-летней Эрики Прайс не было дома, поэтому актёр взял в заложники общую дочь и её бабушку. Когда женщина вернулась домой, Миллс ранил её в руку и грудь, а после покончил с собой. Пострадавшая была госпитализирована, её состояние врачи оценивают как стабильное,
Актёр не нанёс физического вреда дочери и маме Прайс. Мотив Миллса правоохранителям неизвестен.
В США суицид совершила 33-летняя модель Playboy. Рядом с телом Эшли Маттингли, которая боролась с алкоголизмом и токсикоманией, нашли записи, писал NEWS.ru.
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