Американец попытался накормить семью сердцем убитой соседки

https://static.news.ru/photo/2d31e9b6-774c-11eb-b0f6-96000091f725_660.jpg Лоуренс Пол Андерсон Фото: Соцсети

Житель американского штата Оклахома убил свою соседку и вырезал её сердце, чтобы скормить членам своей семьи для изгнания из них демонов. Необычное блюдо он приготовил с гарниром — сопроводил сердце картофелем.

Детали этой нетривиальной истории со ссылкой на местное Бюро расследований приводит издание The Oklahoman. Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленник зарезал женщину в её же доме, после чего вырезал сердце и отвёз к себе домой, где и принялся за процесс готовки. Мужчина уже признался в содеянном.

Кроме того, его подозревают в убийстве своего пожилого дяди и его малолетней внучки. «Сердцеед» также нанёс ножевые ранения своей тете, но женщина выжила. Причины других нападений не уточняются.

В январе мужчина был досрочно освобождён из тюрьмы. В 2017 году, будучи условно осуждённым за нападение на девушку, он был приговорён к 20 годам заключения за употребление наркотиков и хранение оружия. Некоторое время спустя срок был смягчён до девяти лет, однако будущий убийца вышел на свободу уже через три года.

Теперь американцу грозит смертная казнь.

Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Молдавии в ходе ссоры с матерью схватила нож и вырезала ей сердце.