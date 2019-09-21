https://static.news.ru/photo/f0a6b1ea-dc72-11e9-9fc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kenesha Antoine/facebook.com

Гражданин США Стивен Вербер на курорте в Танзании решил сделать своей возлюбленной по имени Кенеша Антуан предложение под водой и утонул.

Пара жила в деревянной хижине, часть которой была погружена в воду для наблюдений за океаном.

Девушка после смерти возлюбленного опубликовала на своей странице в социальной сети видеозапись с предложением Вербера вместе с посланием уже покойному мужчине.

На записи американец подплыл к подводному люку и поднял лист А4 с предложением. Послание гласило: «Я не могу задержать дыхание так надолго, чтобы сказать, как сильно я тебя люблю». После этого он перевернул записку. На обратной стороне листа было написано: «Ты выйдешь за меня?».

Затем он вынул из кармана обручальное кольцо, после чего уплыл. Кенеша написала о его смерти через некоторое время.

Ты так и не поднялся из этих глубин, поэтому ты никогда не услышишь мой ответ. Да! Да! Миллион раз, да, я выйду за тебя замуж! У нас никогда не получится начать жить вместе и радоваться жизни, так как самый счастливый день для нас превратился в самый ужасный, — пишет девушка в Facebook.

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