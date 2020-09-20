Альпинист сорвался со скалы в Приэльбрусье

Спасатели ищут альпиниста из Удмуртии. Молодой человек сорвался со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
В 16.55 мск в воскресенье поступило сообщение, что в ущелье Верхний Баксан в районе озера Сылтранкель, высота 3200 метров, альпинист из Удмуртской Республики сорвался со скалы, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.
На поиски выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ,
Ранее NEWS.ru сообщал, что спасатели болгарской горноспасательной службы обнаружили труп гражданина РФ, который исчез в марте. Последний раз мужчину 1941 года рождения видели на курорте Банско. 2 марта туристы, которые в одной группе с россиянином приехали на горнолыжный курорт, забили тревогу. Они заметили, что пожилого мужчину не видели с 26 февраля, когда он садился в лифт, чтобы отправиться кататься на лыжах.
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