Альпинист сорвался со скалы в Приэльбрусье

На острове Пхукет в туристку из России, которая передвигалась на мотоцикле, въехал автомобиль Honda под управлением гражданина Белоруссии. В результате аварии женщина скончалась.

Как сообщает The Phuket News, ДТП произошло в пятницу. Россиянка была в шлеме, но сильно ударилась головой и получила травмы, несовместимые с жизнью. Как рассказал лейтенант полиции Ярувит Кучароен, врачи...