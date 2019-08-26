Стали известны детали изнасилования несовершеннолетней российской волейболистки на анапском пляже. Согласно последним данным, в крови спортсменки нашли 0,59 промилле алкоголя.
Как стало известно «
Всё случилось в ночь на 26 августа. На одном из пляжей сотрудники патрульно-постовой службы подошли к 17-летней девушке, которая находилась в компании совершеннолетнего молодого человека. С помощью шантажа и угроз привлечь к административной ответственности они принудили её к интимной близости.
Сейчас идёт проверка всех обстоятельств произошедшего. Если вина стражей правопорядка будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы, писал News.ru.