Акула убила человека на северо-западе Австралии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Акула атаковала мужчину недалеко от Кейбл-бич — пляжа города Брум на северо-западе Австралии.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию. Очевидцам удалось вытащить жертву нападения на берег, однако он скончался от полученных в схватке с акулой травм. Пляж закрыли для посещения. Напавшую на человека акулу ищут профильные службы, её вид установить пока не удалось.

В 2020 году акулы 20 раз нападали на людей у берегов Австралии, согласно данным правительственного агенства Taronga Conservation Society. Восемь нападений закончились смертью жертвы, считая последний случай. Отмечается, что в районе Кейбл-бич такие нападения редки.

Местный бизнесмен Дэрил Робинсон рассказал, что в этой части Индийского океана встречали рифовых и молотоголовых акул, считающихся относительно безопасными для человека.

Ранее NEWS.ru писал о нападении акулы на несовершеннолетнего украинца в Египте. 12-летний мальчик выжил, но лишился руки.