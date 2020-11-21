Акула убила человека на северо-западе Австралии

Акула атаковала мужчину недалеко от Кейбл-бич — пляжа города Брум на северо-западе Австралии.
Об этом
В 2020 году акулы 20 раз нападали на людей у берегов Австралии, согласно данным правительственного агенства Taronga Conservation Society. Восемь нападений закончились смертью жертвы, считая последний случай. Отмечается, что в районе Кейбл-бич такие нападения редки.
Местный бизнесмен Дэрил Робинсон рассказал, что в этой части Индийского океана встречали рифовых и молотоголовых акул, считающихся относительно безопасными для человека.
Ранее NEWS.ru писал о нападении акулы на несовершеннолетнего украинца в Египте. 12-летний мальчик выжил, но лишился руки.