Актёра Валерия Николаева облили кипятком в спецприёмнике

Исполнитель главной роли в сериале «День рождения Буржуя» Валерий Николаев получил ожоги в ходе конфликта с сокамерником в спецприёмнике, сообщает Telegram-канал «112». 27-летний гражданин Таджикистана плеснул в него кипятком. Сам артист находится под административным арестом за пьяную езду без прав.

Сообщается, что в камере у артиста произошёл конфликт с неким Шахриёром Бековым. После ужина мигрант облил Николаева кипятком. Актёр утверждает, что получил 40% ожогов тела, так как на него вылили поллитра горячей жидкости. После этого он написал на дебошира заявление. Николаев оказался под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Николаева не пустили на кинопремию «Золотой орёл». По мнению самого актёра, он «нерукопожатный» — его не жалуют в актёрском обществе, потому что он «хулиган и бандит».

Такая слава за ним закрепилась после того, как в 2016 году пьяный артист за рулём своего джипа устроил массовое ДТП в Москве. Он протаранил шесть машин и сбил полицейского. В итоге он оказался в СИЗО, ему грозило до 10 лет тюрьмы. Однако, выйдя через 15 суток на свободу, артист взялся за старое и снова принялся лихачить, даже будучи лишённым водительских прав. За несколько месяцев Николаев несколько раз становился героем скандальной хроники.