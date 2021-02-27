Актёра из «Марша Турецкого» обокрали телефонные мошенники

Артист Московского Нового драматического театра Алексей Михайлов рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Аферист обманул актёра почти на 269 тысяч рублей, представившись сотрудником банка.

Инцидент произошёл 23 февраля. Михайлову позвонил по телефону неизвестный и сообщил ему, что кто-то якобы пытается похитить деньги с его счёта. Доверившись мошеннику, артист сам перечислил злоумышленнику деньги в размере около 269 тысяч рублей, пишет РЕН ТВ.

По данному факту начата проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

76-летний актёр Алексей Михайлов известен зрителю по съёмкам в сериалах «Марш Турецкого», «Марьина роща-2», а также по фильмам «Время желаний», «Мужики!», «Возвращение резидента».

Ранее преступники, представившиеся сотрудниками банка, украли у 60-летнего жителя Москвы больше 11 млн рублей. Мужчина добровольно перевёл им деньги. Мошенники позвонили мужчине от имени работников банка и сообщили, что кто-то пытается сменить привязанный к его счетам номер телефона. Они предложили ему снять все деньги со счетов и перевести в «виртуальные сейфовые ячейки», из которых средства потом заберут полицейские и вернут обратно.