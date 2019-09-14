https://static.news.ru/photo/1171d06e-d6db-11e9-bfa0-fa163e074e61_660.jpg Иван Фоминов Фото: vanyafominov/instagram.com

Российского актёра Ивана Фоминова экстренно доставили в одну из больниц Москвы. Мужчина попал в автомобильную аварию.

По предварительным данным, ДТП произошло на Стандартной улице столицы. В автобус со съёмочной группой врезалась другая машина, передаёт « Московский Комсомолец ». Инцидент случился возле завода, где должна была проходить работа над очередным проектом.

Фоминов окончил мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, а затем его приняли в труппу «Седьмой студии» («Гоголь-центр»). В театре артист сыграл в нескольких постановках Серебренникова, в том числе «Кому на Руси жить хорошо», «Сон в летнюю ночь», «Отморозки», «Метаморфозы».

Любители кино знают его по роли Ярого в ленте «Околофутбола». В ближайшее время состоится премьера продолжения фантастического сериала «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал», где ему также досталась одна из ролей.

Ранее News.ru сообщал, что число погибших в аварии с автобусом под Ярославлем увеличилось до девяти. ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново.