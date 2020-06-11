Актёра Ефремова допрашивают по делу о сбыте наркотиков

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Сотрудники правоохранительных органов допрашивают актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП и о сбыте ему наркотиков.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, защита актёра Михаила Ефремова решила больше не давать прессе никаких комментариев по поводу смертельного ДТП. Об этом сообщила адвокат артиста Елизавета Шаргородская.