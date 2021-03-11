Жена актёра Владимира Долинского попала в ДТП

Супруга актёра Владимира Долинского Наталья Волкова угодила в аварию в центре Москвы.
Первоначально появилась информация о том, что в ДТП на Большой Дорогомиловской улице с участием четырёх машин попал сам актёр. Однако его жена опровергла эти данные.
Волкова
10 марта на Рижской эстакаде на Третьем транспортном кольце в Москве произошла авария с участием пяти машин, включая автомобиль такси, писал NEWS.ru. В ДТП никто не пострадал, однако движение по ТТК было серьёзно затруднено. За день до этого авария с участием девяти автомобилей произошла на Московской кольцевой автодороге. Столкнувшиеся автомобили заняли три полосы из пяти.