Жена актёра Владимира Долинского попала в ДТП

https://static.news.ru/photo/5d5318d6-8278-11eb-9480-96000091f725_660.jpg Владимир Долинский Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Супруга актёра Владимира Долинского Наталья Волкова угодила в аварию в центре Москвы.

Первоначально появилась информация о том, что в ДТП на Большой Дорогомиловской улице с участием четырёх машин попал сам актёр. Однако его жена опровергла эти данные.

Волкова рассказала телеканалу «360», что за рулём автомобиля была она. По словам женщины, её машину «немножко ударили сзади». Владимира Долинского в салоне не было, он находится на гастролях за пределами Москвы, уточнила актриса.

10 марта на Рижской эстакаде на Третьем транспортном кольце в Москве произошла авария с участием пяти машин, включая автомобиль такси, писал NEWS.ru. В ДТП никто не пострадал, однако движение по ТТК было серьёзно затруднено. За день до этого авария с участием девяти автомобилей произошла на Московской кольцевой автодороге. Столкнувшиеся автомобили заняли три полосы из пяти.