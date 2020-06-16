Актёр «Современника» ответил Соловьёву на критику за поддержку Ефремова

https://static.news.ru/photo/9013e66c-afd1-11ea-b5e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер «Современника» Владислав Ветров ответил на слова телеведущего Владимира Соловьёва, раскритиковавшего театр за поддержку в адрес устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Он призвал не усугублять ситуацию вокруг этой истории и не взывать публику к агрессии.

Наверное, не нужно разрастаться агрессии, чёрт возьми. Я даже не знаю, побей Бог, Мишу обожаю и люблю, но, к сожалению, если он так поступил, то что делать. Я даже не знаю, — отметил актёр в интервью iReactor.

Он подчеркнул, что, несмотря на случившееся, продолжает тепло относиться к своему коллеге.

Ранее Владимир Соловьёв прокомментировал заявление театра «Современник», актёры которого просят проявить «великодушие» к Михаилу Ефремову. Ведущий считает, что лучше, если бы этого заявления не было и «они продолжали молчать».

Заявление было опубликовано на сайте театра. Актёры признаются, что случившееся стало для них «шоком», и призывают публику к «милосердию» по отношению к Ефремову. Большая часть текста обращения посвящена именно коллеге по цеху, семье Захарова сотрудники театра выразили лишь краткое соболезнование, писал NEWS.ru.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже Ефремов записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь в размере 100 млн рублей. Однако те отказались её принимать.