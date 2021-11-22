Актёр сериала «Склифосовский» попал в больницу с сотрясением мозга

Сыгравший в сериалах «Угрюм-река» и «Склифосовский-8» актёр Пётр Томашевский попал в больницу. По данным Telegram-канала Mash, у артиста диагностировано сотрясение мозга. Предположительно, травму он получил во время пьяной драки. Обстоятельства конфликта выясняются.

39-летний Томашевский был госпитализирован в центральную московскую больницу. Актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, ночью он ввязался в драку.

Дебютировал в кино Пётр Томашевский в 2002 году в фильме «По ту сторону волков» режиссёра Владимира Хотиненко. Сейчас на его счету более 40 ролей в кино и сериалах. Наиболее известные картины с его участием — «Угрюм-река», «Склифосовский», «Москва. Центральный округ — 3», «Чёрные волки», «Королева бандитов», «Мурка».

Ранее в центре Москвы неизвестный выстрелил из газового пистолета в сооснователя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского. По словам музыканта, он защищал свою жену, к которой пристал прохожий. Инцидент произошёл 3 ноября в три часа ночи на улице Пресненский Вал в Москве у клуба «16 тонн». Якомульский и его супруга были доставлены в больницу с химическими ожогами глаз.