https://static.news.ru/photo/fd1dd55a-41c3-11ea-8da6-fa163e074e61_660.jpg Евгений Романцов Фото: enchikk /instagram.com

В Санкт-Петербурге пропал актёр сериала «Молодёжка» Евгений Романцов.

Накануне молодой человек приехал в Северную столицу вместе со своим другом, после чего они пошли по питейным заведениям. В какой-то момент актёр пропал. В гостиницу он не вернулся.

Друг Романцова забил тревогу и обратился в полицию, передаёт РЕН ТВ.

Актёр снимался в фильмах «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Бег», а также во многих сериалах.

Как писал NEWS.ru, актриса Наталья Андрейченко вернулась домой. Считавшаяся пропавшей звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» находилась на духовной практике в джунглях.