В Санкт-Петербурге пропал актёр сериала «Молодёжка» Евгений Романцов.
Накануне молодой человек приехал в Северную столицу вместе со своим другом, после чего они пошли по питейным заведениям. В какой-то момент актёр пропал. В гостиницу он не вернулся.
Друг Романцова забил тревогу и обратился в полицию,
Актёр снимался в фильмах «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Бег», а также во многих сериалах.
Как писал NEWS.ru, актриса Наталья Андрейченко вернулась домой. Считавшаяся пропавшей звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» находилась на духовной практике в джунглях.
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