Актёр Епифанцев высказался о своей драке в петербургском баре

https://static.news.ru/photo/f3a5aea4-6cd2-11eb-9a7c-96000091f725_660.jpg Владимир Епифанцев Фото: ru.wikipedia.org/Krassotkin - собственная работа, CC0,

Скандально известный своим агрессивным поведением актёр Владимир Епифанцев прокомментировал устроенную им драку в баре Петербурга. Группа актёров отмечала в фешенебельном пивном ресторане премьеру фильма «Дочь тьмы».

Вначале всё было хорошо, но в какой-то момент дружеская вечеринка превратилась в побоище. Участников драки развезли в больницу и в полицию, сообщает Пятый канал.

Драка попала на камеры видеонаблюдения. Началось всё с того, что бывшая жена Епифанцева Анастасия Веденская поссорилась с подругой режиссёра фильма по имени Виктория, та запустила актрисе в голову пустой пивной кружкой.

По словам Веденской, сначала агрессию стал проявлять режиссёр, но только словесно. Произошло это после того, как на столе после пива появились крепкие напитки.

Это было ужасно. Я, конечно, слышала, что в Питере расчленяют, но сама с подобной агрессией столкнулась впервые, — рассказала бывшая жена Епифанцева.

За экс-супругу вступился актёр. Он хорошо встряхнул саму Викторию, а после отлупил её спутника. Артист несколько раз ударил обидчика по голове, а когда тот упал, добивал его ногами.

С дозвонившимися корреспондентами Епифанцев объясняться не стал. Комментарий звезда «Захвата» выдал в нецензурной форме.

Когда я снимусь в каком-нибудь хорошем фильме, сыграю хорошую роль, позвоните, расскажу о том, как я сыграл, — посоветовал представителям СМИ Епифанцев.

Актёра уже раскритиковали за его поведение профессиональные спортсмены. Тяжелоатлет Михаил Кокляев посоветовал артисту из «Непобедимого» быть сдержаннее и думать, прежде чем распускать кулаки.

Анастасия Веденская в итоге попала в больницу. С актёром они развелись в 2018 году. Причиной стала постоянная агрессия Епифанцева, совместная жизнь с ним приносила актрисе только боль и разочарования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Ростова-на-Дону военный пенсионер Антон Рыжков заявил, что может являться родным братом актёра Владимира Епифанцева. О родстве со звездой сериалов и многих фильмов офицеру в отставке рассказал перед смертью отец.