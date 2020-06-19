Актёр Долинский призвал семью погибшего водителя не убивать Ефремова

https://static.news.ru/photo/c9c63f48-b25d-11ea-9f96-fa163e074e61_660.jpg Владимир Долинский Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего водителя-экспедитора Сергея Захарова с просьбой «не убивать» актёра Михаила Ефремова.

В эфире телеканала «Россия 1» Долинский заявил , что сам сидел в тюрьме и знает, что собой представляет этот опыт. По его словам, Ефремов, учитывая состояние здоровья и образ жизни, заключения не перенесёт.

Долинский добавил, что актёр уже сломлен. Заслуженный артист России назвал ДТП, в котором погиб Захаров, трагедией и выразил соболезнования. Однако он уточнил, что если семья покойного будет «добивать» Ефремова, то на их руках «будет кровь».

Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! — призвал Долинский.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест, который актёр не стал опротестовывать.

Ефремов записал видеообращение к семье погибшего, в котором попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать родственникам Захарова материальную помощь. Однако те отказались её принимать. Адвокат артиста Эльман Пашаев утверждает, что Ефремов перебрал с алкоголем накануне ДТП, потому что у него умер близкий друг. Семья Захарова потребовала максимально строгого наказания для актёра.

17 июня Ефремов побывал на очередном допросе, который длился около пяти часов, передавал NEWS.ru.