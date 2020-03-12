https://static.news.ru/photo/0ffafd62-646d-11ea-815e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный советский и российский актёр Алексей Самойлов получил ножевое ранение в ногу. Артист самостоятельно вызвал медиков.

Приехавшая бригада врачей остановила кровотечение из глубокого пореза, передаёт Telegram-канал «112».

Алексей Самойлов — сын известного актёра — Евгения Самойлова — звезды кинолент «Они сражались за Родину», «Сердца четырёх», «В 6 часов вечера после войны» и многих других.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина госпитализирована для дальнейшего восстановления. В октябре 2019 года она перенесла микроинсульт. В октябре после перенесённого инсульта состояние Валентины Талызиной оценивалось как средне-тяжёлое.