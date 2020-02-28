Актриса София Петрова потеряла сознание в Московском художественном театре имени Чехова. 28-летнюю девушку срочно увезли в больницу на скорой.
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Петрова является студенткой третьего курса мастерской Молоткова по специальности «актёрское искусство». На её счету роли в спектаклях «Женитьба Бальзаминова», «Маленький принц» и «Женитьба».
Ранее из-за микроинсульта был госпитализирован журналист Дмитрий Дибров. Телеведущий Леонид Якубович находился рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.
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