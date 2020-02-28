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Два иностранца — граждане Франции и Нидерландов — в один и тот же день, 27 февраля, обратились в полицию Москвы с одинаковой проблемой. Гостей столицы России обманули таксисты, взяв с них явно завышенную плату за проезд.

Об этом источник в правоохранительных органах рассказал телеканалу «360». 52-летний гражданин Нидерландов за поездку на автомобиле Kia из аэропорта Шереметьево до района рядом с Павелецким вокзалом заплатил 31800 рублей. Его...