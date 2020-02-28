Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Актриса София Петрова потеряла сознание в Московском художественном театре имени Чехова. 28-летнюю девушку срочно увезли в больницу на скорой.

Как сообщает 5-tv.ru, начинающей артистке поставили предварительный диагноз — коллапс (острая форма сердечно-сосудистой недостаточности).

Петрова является студенткой третьего курса мастерской Молоткова по специальности «актёрское искусство». На её счету роли в спектаклях «Женитьба Бальзаминова», «Маленький принц» и «Женитьба».

Ранее из-за микроинсульта был госпитализирован журналист Дмитрий Дибров. Телеведущий Леонид Якубович находился рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях