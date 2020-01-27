https://static.news.ru/photo/19f6563c-413f-11ea-8a5d-fa163e074e61_660.jpg Лариса Хорошилова Фото: theatreglas.ru

В Москве произошла авария, в результате которой пострадала актриса Лариса Хорошилова.

Инцидент произошёл на Большой Ордынке. Там столкнулись два автомобиля, в одном из них находилась артистка, которая исполнила эпизодичную роль в сериале «Глухарь». Данных о состоянии 77-летней актрисы пока нет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения женщина прогуливалась по столице. Однако из-за угла ресторана на неё наехал автомобиль. За рулём машины сидела девушка. Актрису госпитализировали с повреждениями руки и ноги.