В Москве произошла авария, в результате которой пострадала актриса Лариса Хорошилова.
Инцидент произошёл на Большой Ордынке. Там столкнулись два автомобиля, в одном из них находилась артистка, которая исполнила эпизодичную роль в сериале «Глухарь». Данных о состоянии 77-летней актрисы пока нет.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения женщина прогуливалась по столице. Однако из-за угла ресторана на неё наехал автомобиль. За рулём машины сидела девушка. Актрису госпитализировали с повреждениями руки и ноги.
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