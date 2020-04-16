Актриса из фильма «Утомлённые солнцем — 2» избила 13-летнюю дочь

https://static.news.ru/photo/8e67db52-7ffc-11ea-bbf5-fa163e074e61_660.jpg Вера Воронкова Фото: voronkovavera/instagram.com

Российская актриса Вера Воронкова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила 13-летнюю дочь.

Девочка пыталась спрятать от матери алкоголь, чем вызвала гнев и агрессию со стороны родительницы. Подросток позвонила старшему брату и рассказала о случившемся. Тот вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы и многочисленные ушибы, передаёт РЕН ТВ.

Воронкова стала известной благодаря роли в фильме «Утомлённые солнцем — 2: Цитадель». Она имеет звание «Заслуженный артист России».

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы прохожие обнаружили зверски избитую женщину. Её нашли в арке дома в Потаповском переулке. По свидетельствам очевидцев, она была вся в крови. В больнице пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга и ушибленную рану головы.