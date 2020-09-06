Актриса Ахеджакова допустила, что Ефремова подставили

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Советская и российская актриса Лия Ахеджакова допускает, что за смертельным ДТП с участием артиста Михаила Ефремова кто-то стоит.

Ужасно к этому отношусь, трагически. Мне кажется, что его все предали, что вся эта страшная история — чей-то проект, что его тягу к пьянству использовали, чтобы расправиться с ним, — приводит слова актрисы «Газета.ru».

Она добавила, что очень переживает за коллегу по цеху.

Очень переживаю за Мишу, просто страдаю, — заявила Ахеджакова.

8 июня Ефремов на своём внедорожнике Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где врезался в фургон LADA курьерской службы, за рулём которого сидел водитель 57-летний Сергей Захаров. Водитель грузовика через несколько часов после ДТП скончался в реанимации. В крови актёра были выявлены среды алкоголя и наркотических веществ.

После серии неоднозначных показаний в суде актёр признал вину.

Ранее NEWS.ru писал о том, на какой приговор рассчитывает Михаил Ефремов.