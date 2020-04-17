Активиста Верзилова задержали за незаконное ношение формы полицейского

https://static.news.ru/photo/15d3a7ce-8098-11ea-b3cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/ АГН«Москва»

Активиста и бывшего супруга участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой Петра Верзилова задержали в столице за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов.

Об этом стало известно 17 апреля со слов начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковника внутренней службы Владимира Васенина. Он заявил, что Верзилов был задержан сотрудниками полиции ОМВД по Басманному району города. Активиста обнаружили во время патрулирования в Хохловском переулке.

Гражданина задержали за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции, а также за нарушение режима самоизоляции, — приводятся слова Васенина на сайте ГУ МВД по столице.

Оказалось, что во время прогулки в форме полицейского бывший муж Толоконниковой находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов оштрафовали в Москве 213 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Сумма штрафа составила около четырёх тысяч рублей.