Актера Шагина хотели взорвать, как Татарского? Какую посылку получил артист

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Шагин

Звезде фильма «Стиляги» Антону Шагину прислали странную статуэтку, после чего он обратился в полицию. Что об этом известно, пытались ли актера взорвать, как военкора Владлена Татарского?

Какую статуэтку прислали актеру Шагину

По информации Telegram-канала Baza, на имя артиста, выступающего в поддержку спецоперации, пришла статуэтка богини Фемиды, которую он не заказывал. Опасаясь трагичных последствий и памятуя об убийстве военкора Владлена Татарского, актер решил вызвать полицию, утверждает источник.

«Для съемок нового фильма Шагин заказал в интернете баян и ждал курьера. Но когда посылка пришла, в коробке оказалась 40-сантиметровая статуэтка в виде богини правосудия Фемиды. Артист поддерживает СВО и явно помнит, как убили Владлена Татарского, — после того как статуэтку привезли, Шагин испугался, что внутри может быть СВУ, и вызвал полицию», — пишет Baza.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов проверили посылку. Взрывчатых веществ в статуэтке не обнаружили.

Кто послал Шагину статуэтку

Baza выяснила, что статуэтка богини Фемиды предназначалась не актеру — посылки перепутали в курьерской службе.

«Курьер позвонил Антону Шагину и сказал, что некий Сергей Б. отправил ему бандероль из Петербурга, внутри которой баян. При получении Антон заметил, что посылка подозрительно легкая, но курьер отмахнулся и ушел. Актер распаковал коробку уже дома и, увидев богиню правосудия Фемиду, испугался. Он решил, что статуэтка может быть связана с его активной патриотической деятельностью, из-за которой он часто получает угрозы. Ушел в другую комнату, подальше от Фемиды, и позвонил в полицию», — подчеркивается в публикации Telegram-канала.

Позднее стало известно, что кто-то из членов съемочной группы заказывал Фемиду для реквизита, но получил вместо нее баян, добавляет Baza.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Антон Шагин

Как живет актер Шагин

В 2022 году Шагин поддержал проведение Россией специальной военной операции. Актер также выступал с критикой в адрес осудивших СВО знаменитостей, назвав шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), артистку Чулпан Хаматову и телеведущего Ивана Урганта «иудовым племенем».

23 сентября 2022 года Шагин выступил на концерте «Своих не бросаем», организованном Общероссийским народным фронтом и посвященном референдумам о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 19 октября 2022-го актер попал в санкционный список Украины.

Шагин известен широкому зрителю по ролям в проектах «Стиляги», «Куприн. Яма», «Бесы», «Анка с Молдаванки», «Хождение по мукам», «Подкидыш», «Конек-Горбунок», «Союз спасения. Время гнева» и других.

Сколько получила Трепова за убийство военкора Татарского

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил творческий вечер военкора. Татарский скончался после подрыва взрывчатки, заложенной в статуэтке, которую ему подарила Дарья Трепова на этом мероприятии.

Выступая с последним словом, Трепова принесла извинения пострадавшим и попросила вернуть ее дело на доследование. Подсудимая говорила, что не знала о наличии взрывчатки в статуэтке.

25 января суд Петербурга приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, фигурантку оштрафовали на 600 тыс. рублей. Приговор в 27 лет является самым жестким в отношении женщин за всю историю России.

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