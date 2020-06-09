Акция протеста началась в ульяновском СИЗО

https://static.news.ru/photo/ab110854-ebd3-11e9-b657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Заключённые СИЗО N1 Ульяновска устроили акцию протеста после того, как работникам изолятора пришлось применить силу к одному из них за отказ выполнять требования администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону. По её данным, один из арестантов отказался выполнять требования сотрудников и следовать в камеру содержания. Его предупредили об ответственности подобные действия, на что он повторно отказался. Тогда сотрудники СИЗО применили к нему силу, загнув ему руку за спину.

Услышав шум из коридора, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в соседних камерах СИЗО-1, в знак протеста с действиями администрации следственного изолятора начали кричать и портить имущество учреждения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ситуация находится под контролем администрации учреждения, проводится работа по её урегулированию, передаёт «Интерфакс-Поволжье».

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ по Калининградской области начали доследственную проверку по факту смерти 31-летнего осуждённого в следственном изоляторе.