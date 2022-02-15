Академика РАН Багаева заподозрили в мошенничестве

Научный руководитель Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН академик Сергей Багаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом следствия, его обвиняют в участии в заключении фиктивного договора.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении научного руководителя Института лазерной физики СО РАН академика Сергея Багаева, — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в 2017 году институт заключил контракт стоимостью два миллиона рублей на разработку, сборку и наладку оптической системы лазера с межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр», которой руководил Багаев и которая являлась дочерней коммерческой структурой института. Следствие считает договор фиктивным, поскольку все работы по контракту были выполнены сотрудниками центра и проводились на оборудовании института.

Ранее в октябре 2021 года уголовное дело по данному эпизоду было возбуждено в отношении директора института Алексея Тайченачева, в институте прошли обыски. Тогда сообщалось, что Тайченачева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.