Агрессивного ковид-диссидента арестовали на пять суток в Колпино

https://static.news.ru/photo/b85069aa-3bd3-11eb-9d94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на пять суток обругавшего полицейских мужчину. Инцидент произошёл 7 декабря в 19:16 в торговом павильоне в Колпино на улице Тверской, 56, литера А.

Покупатель зашёл в магазин без маски. Это не смутило продавца, которой не стал отказывать мужчине в покупке. Заметившие нарушение стражи порядка подошли к покупателю, чтобы узнать, почему он находится в общественном месте без средства защиты.

Вместо ответа на вопрос мужчина стал агрессивно вести себя. Он нецензурно ругался несмотря на то, что полицейские были вежливы и спокойны. Стражам порядка пришлось вызвать дополнительный наряд, чтобы успокоить агрессивного безмасочника, сообщают «Невские Новости».

Во время заседания суда нарушитель заявил, что полицейский не представился и дерзко вёл себя перед ним, чем спровоцировал ответную реакцию. Обвиняемый признал свою вину. Его наказали пятью сутками административного ареста.

Ранее Верховный суд разъяснил, что предприятия торговли имеют право отказать в покупке товара покупателю без средств индивидуальной защиты, если власти региона установили обязательное использование масок и перчаток. В суд обратился Смоленский центр права и социологии, который поставил под вопрос методические рекомендации Минпромторга России относительно обязательного использования средств индивидуальной защиты.

В городе Каменске-Уральском Свердловской области стражи порядка грубо задержали девушку, которая слишком поздно надела медицинскую маску. Возмущение жителей вызвало видео инцидента, появившееся в Сети. Начальник пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых призвал горожан с пониманием отнестись к работе полиции. Он подчеркнул, что силовики действуют в интересах всего общества.

Как писал NEWS.ru, в аэропорту столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуана прилетевший пассажир без маски спровоцировал массовую драку. Он накинулся на солдата Национальной гвардии, когда тот попросил мужчину надеть средство защиты. На помощь пострадавшему солдату поспешили другие гвардейцы, что спровоцировало массовую драку.