Агентство Зайцева открестилось от убитой в Москве модели

https://static.news.ru/photo/d4629b46-b17b-11ea-8b19-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Модельное агентство Славы Зайцева выразило соболезнования родным и близким девушки, погибшей в результате стрельбы в квартире на севере Москвы, однако заявило, что она никогда не работала для бренда.

Девушка у нас проходила курс профессиональных консультаций по дефиле осенью 2019 года. Она не прошла в финальный набор в наше агентство. В базе данных у нас её нет, и она никогда не работала для бренда Славы Зайцева, — цитирует РИА Новости заявление агентства.

Вместе с тем там отметили, что соболезнуют родным погибшей и сожалеют, что произошла такая трагедия.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил , что одной из погибших в результате стрельбы в жилом доме в Москве на улице Приорова оказалась модель, работавшая с модельером Вячеславом Зайцевым. Убитая бывшим парнем Елизавета Хлюпина была манекенщицей, девушка участвовала в модных показах и фотосессиях, а также сотрудничала с известными брендами.

Как писал NEWS.ru, мужчина по имени Савелий 18 июня приехал в одну из московских квартир выяснить отношения с девушкой. В помещении также находились мать девушки и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и сына, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта. Лицензии на пистолет и карабин у него имелись.

Известно, что стрелок ранее был судим. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и криминалисты.

По факту случившегося следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. На место выехал замруководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики.